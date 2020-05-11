شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي تنتظر تطبيق خطة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

قالت مفوضة النقل الأوروبية أدينا فاليان، اليوم الاثنين، إن الأمر قد يستغرق عامين قبل أن تدرك شركات الطيران التي تعمل في الاتحاد الأوروبي كيفية تطبيق برنامج كورسيا الدولي لمعادلة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاص بالطيران و العمل جنبًا إلى جنب مع نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن فاليا قولها أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي، اليوم، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعديل قانون الانبعاثات لتطبيق برنامج كورسيا، ولكن سيتم اقتراح تعديله فقط في منتصف عام 2021 بعد تقييم آثاره كجزء من اقتراح أوسع على مراجعة نظام تداول الانبعاثات.

وأضافت فاليا، أنه سيتعين حينئذ أن تحصل قواعد تنفيذ برنامج كورسيا على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الحكومات الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة، وهي عملية يمكن أن تستغرق من سنة إلى سنتين.

وقالت إنه قد يتخطى ذلك الموعد النهائي الأول وهو 30 نوفمبر 2022، عندما يجب على شركات الطيران أن تعلن حساباتها وتعويضاتها لعام 2021 بموجب برنامج كورسيا.