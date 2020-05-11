 هولندا: انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا إلى أدنى مستوى خلال 8 أسابيع - بوابة الشروق
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هولندا: انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا إلى أدنى مستوى خلال 8 أسابيع

أمستردام - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:14 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:14 م

انخفضت أعداد الإصابات والوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نذرلاند (هولندا)، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في 8 أسابيع، وفقا للبيانات التي أعلنها معهد الصحة الصحة الهولندي.

وقال المعهد - في إحصائه اليومي - إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 16 حالة فقط، ليصبح ثاني يوم على التوالي تقل فيه الزيادة اليومية في عدد الوفيات عن 20 حالة،فيما سُجلت 161 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، وهي أقل زيادة منذ 14 مارس الماضي، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة (داتش نيوز) الهولندية.


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