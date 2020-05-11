غادة عبدالرازق عن أزمتها مع طارق الشناوي: لم أدفع له أمولا والأمر كله خطأ غير مقصود

قالت الفنانة غادة عبدالرازق إن ما أُثير حول دفعها أموالا للناقد الفني طارق الشناوي مقابل مدح مسلسلها "حكاية حياة" نشر عن طريق الخطأ على صفحاتها.



أضافت، في مداخلة ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، صباح الإثنين: "الموضوع حصل عن طريق الخطأ ومش أنا اللي نشرته، وإنما حد اتبعلته بشكل خاطئ وظن أنه أنا اللي بعته فنشره بالخطأ".



تابعت: "مسلسل حكاية حياة كان ناجح جدا ومش محتاجة أدفع فلوس عشان يتقال عنه أنه مسلسل حلو، وأكيد مفيش ناقد في مصر محترم أو له شهرة إنه هياخد فلوس عشان يقول على عمل إنه وحش أو حلو".



وعن الدعوى القضائية التي قال الشناوي إنه سيقيمها ضدها قالت غادة عبدالرازق: "خلاص لو ناوي على كدا نروح المحكمة ويشوفوا تليفوني عشان يتأكدوا إذا كان أنا ولا لا.. ومفيش مشكلة بيني وبينه أصلا".



وكانت الفنانة غادة عبدالرازق نشرت على حساباتها على "السوشيال ميديا" تدوينة تقول بها إنها دفعت أموالا للناقد الفني طارق الشناوي مقابل الكتابة بشكل إيجابي عن مسلسلها "حكاية حياة" الذي عرض في عام 2013.