في عام 1976 كان الرئيس الأمريكي جيرالد فورد، يتسابق للتوصل إلى لقاح ضد سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير، وأطلقت الحكومة الفيدرالية وقتها خططا للتوصل إلى لقاح بحلول شهر يناير إلا أن الفشل الذريع كان حليفهم.

وفي وقت مبكر من عام 1976 ظهرت سلالة جديدة غامضة من أنفلونزا الخنازير في مدينة فورت ديكس بولاية نيو جيرسي، وتوفي جندي في الجيش ومرض كثيرون آخرون بشدة، واهتزت الحالة الصحية في البلاد.

وكتب العالم السياسي ماكس سكيدمور في كتابه "الرؤساء والأوبئة والسياسة": "لقد كانوا مدركين جيدًا لآثار إنفلونزا عام 1918، وبدا أن هذا الفيروس أيضا مرتبط ارتباطًا وثيقًا، ولذلك كان المسؤولون قلقين من تكرار المأساة أو التهديد بحدوث جائحة أشد فتكا".

تشاور فورد مع العلماء جوناس سالك وألبرت سابين، حول لقاح شلل الأطفال، وفي أواخر مارس أعلن عن خطة للحكومة الفيدرالية لإنتاج اللقاح وتنظيم توزيعه.

قال فورد: "لا أحد يعرف بالضبط مدى خطورة هذا التهديد ومع ذلك لا يمكننا أن ننتهز الفرصة بصحة أمتنا"، مضيفا بأن كل أميركي سيتم تطعيمه.

وقال سكيدمور، الأستاذ في جامعة ميسوري بمدينة كانساس سيتي بأمريكا، إن شركات التأمين كانت قلقة بشأن المسؤولية ورفضت تغطية التكاليف، وكانت للشركات المصنعة التي أرادت الحكومة أن تتشارك معها مخاوف مماثلة، ما دفع الكونجرس إلى تمرير قانون يتحمل المسؤولية.

أنتجت إحدى الشركات المصنعة 2 مليون جرعة بسلالة خاطئة. ولكن مع تقدم الاختبارات ظهرت مشاكل علمية، وفي يونيو أظهرت الاختبارات أن اللقاح لم يكن فعالا في الأطفال؛ ما أثار نزاعا عاما بين سالك وسابين حول من يجب تطعيمه.

وجه فورد برنامج التطعيم للأطفال للمضي قدما، معلنا عن خطة لتلقيح مليون شخص يوميا بحلول الخريف وهو جدول زمني غير مسبوق كافحت الحكومة من أجل الوفاء به.

وبحلول منتصف أكتوبر كانت اللقاحات جارية، ثم ظهرت المزيد من المشاكل؛ حيث كانت هناك تقارير عن وفيات متفرقة مرتبطة باللقاح، وظهرت حالات متلازمة جيلان باري؛ وهي اضطراب يهاجم فيه جهاز المناعة الأعصاب في الجسم، ولا يزال يتم الاستشهاد بها اليوم من قبل حركة مكافحة اللقاحات، ما تسببت في حالة من الذعر مع توقف عشرات الولايات عن التطعيمات مؤقتًا.

بحلول شهر ديسمبر وبعد 94 تقريرًا عن الشلل الذي أصاب الأطفال، تم إغلاق البرنامج بأكمله.

وعلى الفور تم توجيه أصابع الاتهام من قبل العلماء والمسؤولون الحكوميون إلى بعضهم البعض، مع ادعاءات بأن فورد تصرف بشكل متهور لتحقيق مكاسب سياسية دون معرفة ما إذا كان الوباء سيظهر ويزداد.

وكتب سكيدمور: "بالرغم من برنامج التطعيم إلا أن التحاليل أظهرت عددا صغيرا نسبيًا من حالات متلازمة غيلان باري مقابل الوفاة الواسعة النطاق بسبب الأنفلونزا".

وعلى الرغم من المشاكل التي حدثت، فقد أعطى سكيدمور ومؤرخون آخرون الفضل في البرنامج لسرعته في مواجهة الروتين الحكومي النموذجي، حيث كانت البنية التحتية التي أنشأها فريق فورد قادرة على تحديد الآثار الجانبية بسرعة، ولذلك حظيت بالدعم الأولي لخبراء اللقاحات الأكثر أهمية في العالم، سالك وسابين.

كتب سكيدمور : "يبدو أن البرنامج قد استند إلى الاهتمام بالصالح العام وليس تحقيق ميزة سياسية".