يعتقد الكثيرون أن أقنعة النوم، التي توضع على العينين أثناء النوم، هي أدوات مرفهة وغير مهمة للنوم وغير مفيدة بالمرة، في حين أنها في الواقع وسيلة مساعدة مفيدة للنوم يجب أن يستخدمها المزيد من الناس.

ويوضح موقع "سليبو بوليس" بعض لفوائد لأقنعة النوم التى يمكنك استخدامها عندما تواجه صعوبة في النوم أو المرض أو النوم في مكان غير مألوف، أو القيلولة خلال النهار:

1. أرخص من الستائر

اجتمع الباحثون الذين يدرسون النوم بالإجماع أنه كلما كانت غرفتك معتمة أكثر، كلما كان نومك أفضل، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لجعل غرفة نومك مظلمة تمامًا هي ستائر معتمة وهي مكلفة مادياً إذا كان لديك نوافذ كبيرة، و كبديل يمكنك استخدام قناع النوم لتوفير العتمة والظلام أثناء النوم من ضرب عينيك.

2. تحسن من نوعية نوم

لآلاف السنين قبل أن تسمح لنا الأضواء الكهربائية بالاستمرار في العمل أو الاختلاط بالآخرين ليلاً، كان البشر ينامون بشكل طبيعي أثناء الظلام ويستيقظون خلال النهار، فأدمغتنا مبرمجة لربط الظلام بالنوم.

ووفقًا لمجلة البحوث النفسية الجسدية فإن الدماغ ينتج المزيد من "الميلاتونين" وهو الهرمون الذي يتحكم في النوم والاستيقاظ، عندما يتم حجب الضوء عن العين بنسبة 100%، وهنا تظهر أهمية أقنعة النوم في إخفاء الضوء من العينين.

3. تساعد الأرق

نظرًا لأن أدمغتنا تربط الظلام بالنوم، فقد يكون من الممكن استخدام قناع النوم في كتم الإجهاد والقلق وما إلى ذلك من أدمغتنا أثناء النوم، حيث تجعل أقنعة النوم أيضًا من المستحيل عليك فتح عينيك وإلقاء نظرة على الإغراءات والتشتتات حول غرفتك.

4. أكثر أمانًا من الأدوية أو الكحول

كثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم يستخدمون الحبوب المنومة أو العلاج الذاتي بالكحول من أجل الحصول على قسط من الراحة، لكن تلك الأدوية يمكن أن تشكل عادة أو تأتي مع آثار جانبية.

ولأن أقنعة النوم تخدع الدماغ للاعتقاد بأن الوقت قد حان للنوم، فهي بديل منخفض المخاطر وغير كيميائي لأدوية النوم، وقد تجد أنها فعالة بنفس القدر.

5. تساعد في منع جفاف العين

إذا قمت بتدفئة المنزل أو تبريده مركزيًا، فإن الهواء الجاف يملأ الغرفة ويكون حولك أثناء النوم، ويمكنه أيضًا نشر الغبار وشعر الحيوانات الأليفة الذي لم تلاحظه، ولهذا يمكن أن يؤدي قناع النوم إلى إنشاء حاجز وقائي فوق العينين وحمايتها من التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

ويمكن أن تكون أقنعة النوم مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على إغلاق أعينهم بالكامل عند النوم.، حيث يمكن هذا أن يجعلهم يعانون من جفاف العين الشديد، مما يؤدي إلى تلف دائم.

6. يمكن أن تكون جيدة للبشرة

عندما تستيقظ مع آثار الوسادة المجعدة على وجهك، بمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى التجاعيد، الذي يسبب انهيار الكولاجين في الوجه، ولهذا يمكنك تجربة الحصول على قناع النوم لحماية الجلد الرقيق حول عينيك، حيث تتشكل التجاعيد عند كثير من الناس، حيث يعمل قناع النوم كطبقة واقية بينك وبين وسادتك.

وتأكد من اختيار قناع مصنوع من مواد طبيعية 100% قابلة للتنفس مثل القطن أو الحرير، وغسله بانتظام باستخدام منظف خالٍ من الرائحة وبدون منعم أقمشة.

القناع المناسب

تختلف أقنعة النوم بشكل كبير في موادها وشكلها ووظيفتها، وإذا كنت مهتمًا بتجربة أقنعة النوم، فقد تحتاج إلى تجربة خيارات متعددة قبل الاستقرار على الخيار المناسب لراحتك، وتأكد من اختيار قناع النوم الذي لن ينزلق عندما تتقلب على وسادتك، واختر القناع المناسب لنظام نومك، وفقاً لموقع (ذا سليب جادج).

وضع في اعتبارك أيضًا مواد القناع، إذا كنت حساسًا بشكل خاص للأقمشة الاصطناعية، فاختر منسوجات غير مهيجة أو غير مسببة للحساسية مثل الحرير، وكن حذرا بشأن العطور التي تختارها في أقنعة النوم المعطرة، فرائحة معينة قد لا تقاوم بجرعات صغيرة، إلا أنها قد تصبح مزعجة على مدار ليلة كاملة.

إذا لم تستخدم واحدة من قبل، فقد تكون تجربة تغطية عينيك غير مريحة في البداية، لذلك امنح نفسك أسبوعًا على الأقل باستخدام قناع النوم الذي تختاره، وارتديه على أساس ثابت. إذا كان لا يزال لا يبدو صحيحًا، فانتقل إلى بديل.