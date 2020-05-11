اليابان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية -اليوم الاثنين- أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التاجي المبلغ عنها في العاصمة طوكيو بلغ 15 حالة.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز " اليابانية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو بلغ 4883 حالة.

وكان قد تم الإبلاغ أمس الأحد، عن 22 حالة جديدة في العاصمة ، وهو أدنى رقم يومي منذ 30 مارس الماضي، يؤكد أن جائحة الفيروس التاجي أصبحت تحت السيطرة في العاصمة اليابانية.

وأفادت الصحيفة بأن الحكومات المركزية والمحافظات تتحرك تدريجياً الآن نحو تسهيل خطوات الطوارئ لاستئناف الأنشطة الاقتصادية "المتعثرة " في البلاد.

وكانت طوكيو قد سجلت أعلى مستوى يومي وهو 201 حالة إصابة في 17 أبريل الماضي.