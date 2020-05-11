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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تعلن وقف بدل غلاء المعيشة لمواجهة آثار كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 9:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 9:38 ص

أعلن وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان اليوم الاثنين اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى لعام 2020 .

كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول يوليو.

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، ورفع التوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.

وأشار إلى أن أثر ما تم إقراره من إجراءات قد بلغ 100 مليار ريال تقريبا.

وقال الوزير: "إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية".

وأضاف أن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم، وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".


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