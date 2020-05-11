قال الإعلامي محمد علي خير، إن مسألة تطبيق الحظر الكلي في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» غير مطروحة نهائيًا في الوقت الحالي.

وذكر «خير»، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين: «كلام نهائي.. مفيش حظر كلي».

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الدولة قد تضطر لفرض الحظر الشامل في ظل زيادة الإصابات لأن صحة الإنسان هي الأولوية.

ولفت في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، إلى أن الحل الوقائي لتجنب العدوى والقضاء على "كابوس" كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وذكر أن زيادة إصابات فيروس كورونا متوقعة، وأنه يجب على المواطنين التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالبقاء في المنازل وعدم الخروج.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان أمس أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا

وأشارت الوزارة إلى خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى الأمس.