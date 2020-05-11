تسجيل 55 وفاة بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 55 وفاة جديدة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في العاصمة موسكو؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالعاصمة الروسية إلى 1179.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم»، أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 115909 إصابات.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد، 221 ألفًا و344 حالة، بينها 2009 وفيات، و39801 شفاء.