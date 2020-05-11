السعودية تستضيف مؤتمرا للمانحين بشأن اليمن

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قالت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في محاربة متمردين على صلة بإيران في اليمن، إنها ستستضيف في الشهر المقبل مؤتمرا للمانحين لجارتها التي دمرتها الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن المؤتمر الافتراضي سوف يعقد في الثاني من يونيو بمشاركة الأمم المتحدة.

وأضافت الوكالة: "تدعو المملكة الدول المانحة إلى أخذ زمام المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه".

ويعيش اليمن في خضم صراع مدمر على السلطة منذ أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء ومدن أخرى في أواخر عام 2014.

ودفع تقدم الحوثيين على الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في عدن، المملكة لتشكيل تحالف سني والبدء في ضربات جوية على الجماعة الشيعية في مارس عام 2015.