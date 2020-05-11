النرويج تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% هذا العام

توقعت الحكومة النرويجية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسى للنرويج بنسبة 4 بالمئة هذا العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء النرويجية نقلا عن مقابلة مع وزير المالية يان توري سانير.

وأفادت أمس الأحد، وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن الحكومة كانت قد أعلنت في 3 أبريل الماضي إنها تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسى أكثر من توقعاتها السابقة التي بلغت 2 بالمئة، وقدمت نسبة تتراوح بين 5ر1 بالمئة و7 بالمئة اعتمادا على المدة التي ستستغرقها أزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة المالية ستقدم توقعات اقتصادية جديدة في ميزانيتها المعدلة لعام 2020 يوم 12 مايو الجاري.