تقرير: إيران تفرض حجرا صحيا على مقاطعة غنية بالنفط على الحدود مع العراق

قررت إيران فرض حجر صحي على جزء من جنوب غرب البلاد الغني بالنفط في الأسبوع المقبل، مع إغلاق جميع الطرق الرئيسية في المنطقة، حسبما أفادت وكالة "تسنيم'' الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مكتب الشؤون العامة بحاكم مقاطعة عبادان قوله إنه سيتم غلق جميع البنوك والمكاتب والشركات في المقاطعة، التي تضم أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط والمركز التقليدي لصناعة الطاقة في إيران

وذكرت الأحد وكالة (بلومبرج) للأنباء أن إيران سجلت زيادة في العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاءت هذه الزيادة بعد شهر من قرار المسؤولين بتخفيف بعض القيود على الشركات والنشاط العام.

وسجلت الجمهورية الإسلامية حتى الآن أكثر من 107 آلاف حالة إصابة بالفيروس، فضلا عن نحو 6640 حالة وفاة، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.