 واشنطن تتهم قراصنة إليكترونيين بمحاولة سرقة أبحاث حول تطوير لقاح ضد كورونا - بوابة الشروق
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واشنطن تتهم قراصنة إليكترونيين بمحاولة سرقة أبحاث حول تطوير لقاح ضد كورونا

(واشنطن - أ ش أ)
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:14 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:14 م

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه يعتقد أن قراصنة إليكترونيين صينيين يحاولون سرقة أبحاث تتناول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوردت شبكة (فرانس 24) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين - أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يعتزمان إصدار تحذير حول قيام صينيين بهذه المحاولة.

وأضافت (فرانس 24) أن القراصنة يستهدفون المعلومات والملكية الفكرية الخاصة بعلاجات واختبارات (كوفيد-19). وأوضحت الشبكة أن التحذير الحكومي الأمريكي من المتوقع أن يصدر خلال أيام.

من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، هذه المزاعم قائلاً إن الصين تعارض بشدة جميع أنواع الهجمات السيبرانية.


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