الكتب التراثية والتاريخية الأكثر قراءة

شيماء شناوي

أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن تصدُر عدد من المؤلفات التراثية والتاريخية قائمة الأكثر قراءة على الموقع الرسمي الخاص بالكتب http://releases.cg.eg .

وجاءت عناوين الكتب العشر الأكثر قراءة كالتالي:

• «مختارات من وثائق ثورة 1919»، الصادرة عن دار الوثائق.

وتضم مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصو بثورة 1919، مكتوبة بخط اليد.

• «مذكرات الإمام محمد عبده»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

والكتاب من تقديم وتعليق طاهر الطناحي، ويقدم سيرة ذاتيه للعلامة الإمام محمد عبده تستعرض حياته وتفاصيلها ومواقفه وارؤه الدينية والسياسية والاجتماعية. جمع المذكرات ورواها الشيخ رسيد رضا تلميذ الامام حيث توفي الامام عن عمر يناهز ستة وخمسين عام ولم يسعه الوقت جمع كتبه وابحاثه ومذكراته وتلاميذه هم من قام بذلك الدور.

• «المهنة جغرافي»، تأليف هيثم عبد ربه السيد، والصادر عن هيئة الكتاب.

كتاب كوميكس موجه للأطفال يتناول شخصية الدكتور جمال حمدان، من رسوم أحمد جعيصة. ويروي الكتاب حكاية «حمدان» داخل حكاية خلاف فكري بين أب وطفله البالغ من العمر 15 عاما؛ لتصل بالمتلقي إلى قبول الآخر وأن هناك دوما حلولا وسطية لمشكلات اختلاف الفكر بين الأجيال.

• «المٍلل والنحل»، تأليف أبي الفتح الشهرستاني، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كتاب يتحدث عن الطوائف الإسلامية باختلافها وكذلك يتحدث عن الأديان السماوية ويتحدث عن بعض طوائفها، ويتحدث أيضاً عن الديانات والاعتقادات الوثنية وما قبل الإسلام عند العرب، وكذلك عن الأديان والفلاسفة الرومان، ويتحدث عن الأديان والاعتقادات لدى حكماء الهند، وغيره.

• «صياد السمك الناطق وقصص أخرى للصغار»، تأليف مكسيم جوركي، والصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

هذا هو ما كتبه المؤلف مكسيم جوركي في آخر خطاباته لأحبائه من الأطفال الذين كانوا أقرب الأصدقاء بالنسبة له طوال حياته.

• «أخبار الزمان من إبادة الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران»،

تأليف أبي الحسن المسعودي، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يعتبر المسعودي من أشهر المؤرخين العرب، وهو صاحب الكتاب الشهير مروج الذهب. وكتابه هذا هو جزء من ثلاثين جزء مفقود، لم يتم العثور أو تجميع باقي أجزاء الكتاب. يتحدث المسعودي في هذا الجزء عن أصل الخلق وغرائب الأرض والبحار والأنهار وعجائبها، ثم أخبار آدم وبعض الأنبياء من بعده، وملوك مصر وفتوحاتهم، وفراعنتها وكهانها وسحرتها وآثارها، بما فيها من قصص غريبة قد تتجاوز في خيالها ما ورد في قصص ألف ليلة و ليلة.

• «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم»، تأليف الأمير عمر طوسون، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قامت حرب القرم بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية عام 1853م، وقد دخلت في هذه الحرب كل من بريطانيا وفرنسا إلى جانب العثمانيين، بهدف تحجيم نفوذ الإمبراطورية الروسية الطامعة في السيطرة على شبه جزيرة القرم. وقد اقتضت العلاقة بين مصر وتركيا آنذاك، أن يشترك جيش مصر البري والبحري في تلك الحرب، حيث كان له دور كبير في مساعدة العثمانيين للقضاء على النفوذ الروسي الممتد. لذا؛ آثر عمر طوسون أن يؤرخ لهذا الدور، وأن يفرد له صفحات هذا الكتاب ليبقى حيًا في وجدان الأمة.

• «الجيش المصري البري والبحري على عهد محمد علي»، تأليف الأمير عمر طوسون، والصادر عن الهيئة العامة لقصورالثقافة.

خطط محمد على لقيام دولة مصر الحديثة، فاهتم بالعمران؛ لأنه المادة الخام لرخاء البلاد، وسعى لتأسيس جيش حديث قوى كما كان هذا المطلب هو الأسمى فى مطالب الثورات والحركات الوطنية بدءًا من عرابى مرورًا بالضباط الأحرار وانتهاء بثورة الثلاثين من يونيه، مفاصل التاريخ الحديث تتكىء على وجود جيش وطنى وقوى يستطيع صيانة البلاد وحماية استقرارها خاصة عندما يتولد حلم التنمية وتكتسى البلاد بالحداثة، وتبدأ نظريات المؤامرة فى فرض حالاتها الهجومية؛ لذا يستلزم الأمر ضربات استباقية بالتنمية وبتدعيم الجيش... وفى كتابنا(الجيش البرى والبحرى فى عهد محمد على) ضمن سلسلة العبور ما يظهر هذا الأمر بجلاء.

• «المرشد الامين للبنات والبنين»، تأليف رفاعة الطهطاوي، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يعد أول كتاب عربي حديث يكتب في التربية، ويدعو إلى تعليم البنات، ليس مثل كتب المطالعة المؤلفة في عصرنا الحاضر التي تجمع موضوعات شتى لا تربط بينها فكرة، ولا يجمعها خط، بل هو كتاب ذو غاية واحدة ترمي إلى خلق المواطن الصالح، يعرفه حقوقه وواجباته، ويجعل منه إنسانا متميزا بعقله وخلقه، سواء كان ذكرا أو أنثى، يحببه في وطنه، ويطالبه بالعمل بكل قوته لإسعاده ومجده. يقسم الفكرة إلى أبواب، ويضع للأبواب فصولا تتناول جزئيات صغيرة، وينتقل بين معارف تربوية، ومعلومات سياسية، وعواطف وطنية، ومبادئ إصلاحية، وشئون اجتماعية، وعلاقات أسرية، ومسائل دينية، وتبدو فيه أثر الثقافة الأجنبية من حيث وحدة الفكرة وتنظيمها، وأثر الثقافة العربية من حيث كثرة استشهاده بالشعر، وإيتانه بالحكم، ويبدو فيه الأثر الإسلامي بوضوح حين يلجأ لتأكيد أفكاره بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وأقوال السلف والصحابة، وأخبار من التاريخ الإسلامي.

• «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»، تأليف خير الدين التونسي، الصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تضمن برنامجا إصلاحيا يختزل مجموع ما سعى النهضويون العرب إلى تحقيقه في القرن التاسع عشر، استوحاه خير الدين التونسي من مصادر ثلاثة: تجربته السياسية، ومطالعاته في التاريخ السياسي والاقتصادي وجغرافية العالم، ومشاهداته أثناء الرحلات التي قام بها إلى أوروبا. يتألف من مقدمة طويلة هي أهم ما فيه، وكثيرا ما يختزل الكتاب فيها، بلإضافة إلى جزأين: يحتوى الأول منهما على عشرين بابا، كل باب مخصص لبلد من البلاد الأوروبية، يتناول فيه تاريخ البلد، وجغرافيته، وموقعه، ومساحته، وأهم ملوكه، وتنظيماته الإدارية والسياسية والعسكرية. أما الجزء الثاني فيحتوي على ستة أبواب: خمسة منها لجغرافية القارات الخمس، والسادس للبحار. والكتاب يصارح معاصريه بأن قضية الإصلاح لم تعد قضية اختيارية. ورغم مضي كل تلك السنين على تأليف هذا الكتاب فإنه بقي أثرا خالدا، تتداوله الأجيال، وتستفيد من رؤاه ومقترحاته؛ فكأن خير الدين قد خلق ليشحذ عزائم الإصلاح في حياته وبعد مماته.

وكانت الثقافة أعلنت من خلال بيان رسمي صدر عنها اليوم الأحد، أن مؤلفات الهيئة المصرية العامة للكتاب، جاءت على رأس قائمة الأكثر قراءة؛ بعدد زيارات وصل إلى 24609، أعقبه إصدرات المركز القومي للترجمة، بعدد زيارات وصل إلى 9636 زيارة، ثم إصدرات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد زيارات وصل إلى 6811 زيارة، تلاها إصدرات دار الكتب والوثائق القومية بعدد زيارات وصل إلى 3081 زيارة، ثم صندوق التنمية الثقافية بعدد زيارات وصل إلى 2559 زيارة، تلاها إصدرات أكاديمية الفنون بعدد زيارات وصل إلى 961 زيارة، أعقبها إصدرات المجلس الأعلى للثقافة بعدد زيارات وصل إلى 453 زيارة، في حين جاءات إصدرات المركز القومي لثقافة الطفل في ذيل القائمة بعدد زيارات وصل إلى 156 زيارة.