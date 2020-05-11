 وضع كمامة على تمثال كبير للإله بوذا في تايلاند للتوعية بمخاطر كورونا - بوابة الشروق
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وضع كمامة على تمثال كبير للإله بوذا في تايلاند للتوعية بمخاطر كورونا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 3:27 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 3:27 م

جرى وضع كمامة على تمثال كبير للإله بوذا في معبد في العاصمة التايلاندية بانكوك، من أجل التوعية بمخاطر فيروس كورونا.

وقال فرا تاويسوب سانتامانو، رئيس دير وات نيثيتراتبراديت في ضواحي العاصمة" لقد فعلنا ذلك لكي يرى المارة أنه حتى بوذا يرتدي كمامة".

ويرتدي التمثال، الذي يبلغ طوله عشرة أمتار، كمامة مصنوعة من القماش البرتقالي من رداءات الرهبان منذ مراسم الاحتفال بالعام التايلاندي الجديد في 13 نيسان/أبريل الماضي.

وأضاف سانتامانو" نظرا لأنه يمكن مشاهدة التمثال من مسافة بعيدة، فهذا الأمر يساعد المواطنين على تذكر ارتداء الكمامات قبل مغادرة منازلهم أو دخول المعبد".

وكانت الحكومة التايلاندية قد أصدرت أوامرها بإلغاء جميع الفعاليات الدينية بسبب الفيروس، ولكن المعابد مفتوحة من أجل تلقى التبرعات.

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