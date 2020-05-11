ميركل: مستعدون لدعم العراق في إنشاء الأسس اللازمة للتعافي الاقتصادي

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أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل استعداد ألمانيا لدعم العراق في إنشاء الأسس اللازمة للتعافي الاقتصادي واستعادة ثقة العراقيين في الدولة ومؤسساتها كشريك وثيق وموثوق.

وأعربت ميركل عن تهنئتها إلى رئيس وزراء العراق الجديد مصطفى الكاظمي، على توليه مهام منصبه، "في وقت تواجه في العراق تحديات داخلية وخاردية كبيرة".

وقالت ميركل - في برقية بعثت بها للكاظمي - "شاركت ألمانيا مع شركائنا الدوليين في مجالات المساعدة الإنسانية والأمن والاستقرار وإعادة البناء في بلدكم في السنوات الأخيرة بهدف تعزيز سيادة العراق وتعزيز رفاهية شعبه".