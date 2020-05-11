الإمارات تعلن خفضا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة خفضا جديدا لإنتاجها النفطي خلال يونيو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإمارات ستخفض إنتاج الشهر المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن الإمارات ستخفض إنتاجها طواعية دعماً لجهود المملكة العربية السعودية، لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي، مضيفا أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، قامت الدولة دعماً لاتفاقية تجمع "أوبك بلس" بالالتزام بالحصة المقررة.

كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت، اليوم، توجيه شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.

وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر أبريل الماضي، هو نحو 8ر4 مليون برميل.