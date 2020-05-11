عدد سكان الجزائر يرتفع إلى نحو 44 مليون نسمة رغم انخفاض المواليد الجدد

ارتفع عدد سكان الجزائر من 4ر43 مليون نسمة في الأول من يناير 2019، إلى 9ر43 مليون نسمة في الأول من يناير 2020، رغم تسجيل انخفاض محسوس في المواليد الجدد مقارنة بعام 2018.

وأظهرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، أن عدد الساكنة التي تقيم في الجزائر وصل في الأول من كانون ثان/يناير 2019، إلى 43 مليون و424 ألفا، وعدد المواليد الجدد بلغ مليون و34 ألفا (بمعدل 104 ذكر مقابل 100 بنت)، وبأقل من 400 ألف ولادة جديدة عن عام 2018.

وتراجع عدد الزيجات 5 بالمئة في عام 2019 إلى 315 ألف عقد زواج مقابل 332 ألف في عام 2018.

وتم إحصاء 198 ألف وفاة العام الماضي (منها 21030 حالة عند الأطفال) بزيادة 5 آلاف حالة عن عام 2018، لكن بأقل ب8 ألاف وفاة عند الأطفال.

وزاد معدل الأمل في الحياة عند الولادة ليصل إجمالا إلى 8ر77 عاما، بواقع 2ر77 عاما عند الرجال، و6ر78 عاما عند النساء.

ورجح ذات المصدر ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى 44 مليون و227 ألفا في 2020، و7ر44 مليون نسمة في الأول من يناير 2021، مقابل 51 مليون و309 آلاف في 2030، و57 مليون و625 ألفا في 2040.