الأمين العام يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الثقافة العرب لمواجهة كورونا

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، في أعمال الاجتماع الاستثنائي للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة تأثيرات أزمة كورونا علي القطاع الثقافي في البلدان العربية.

وتناول الاجتماع التأثيرات المباشرة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي، وأهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة والخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.

وفي هذا الإطار، أكد السيد أحمد أبو الغيط في كلمته على أهمية دور القطاع الثقافي في رفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها عند مواجهة الأوضاع الاستثنائية والتغلب عليها بنجاح.

كما أكد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات من أجل وضع آليات فعالة وخطط استراتيجية استشرافية تساعد على التغلب على التداعيات السلبية لهذه الأزمة على كافة القطاعات وخاصة القطاعات الثقافية والإبداعية.

وأشار الأمين العام إلى أهمية النظر في وضع إطار قانوني لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية.