كوريا الجنوبية: ارتفاع إصابات كورونا المرتبطة بعدوى جماعية في ملاهي ليلية لـ79 حالة

قالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المرتبطة بالعدوى الجماعية في ملاهي ليلية في حي إيتوان وسط سول ارتفع إلى 79 حالة.

وأوضح المسؤول الرفيع في وزارة الصحة "يون تيه-هو" -في موجز صحفي دوري عقده اليوم الاثنين- أنه تم اكتشاف 6 حالات جديدة مرتبطة بالملاهي الليلية بالمقارنة عما سجله ساء يوم أمس الأحد، ليصل الإجمالي إلى 79 حالة.

وشهد عدد حالات الإصابة زيادة حادة منذ تأكيد أول حالة إصابة مرتبطة بالملاهي الليلية في يوم 6 مايو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ودعا يون زوار الملاهي الليلية في إيتوان والمناطق المجاورة لها، إلى التعاون مع إجراءات السلطات الصحية، مطالبهم بخضوعهم لاختبارات فيروس كورونا في مركز المسح أو مراكز الصحة العامة بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليهم أعراض كورونا أم لا.