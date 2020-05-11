حسن كمال يكتب: رمضان الذى عاد فى الصيف

كنت طفلا صغيرا ألعب مع جار لى فى المنيل حيث كنا نسكن، عندما قالت لى أمه جملة تركت أثرها فى قلبى وعقلى ولم أنسها أبدا. كنا نشكو من حرارة الصيف وطول ساعات الصيام، فقالت لنا (طنط يسرية) وهى تسقى نبتة الريحان الموجودة فى شرفة المنزل:

ــ ما تشتكوش قوى كده، خلاص ده آخر رمضان ييجى وأنتم فى إجازة الصيف، ومش هييجى تانى فى الصيف غير وأنتم كبار زينا كده!

وأطلفت تنهيدة طويلة بطول عدد السنوات التى يحتاجها رمضان ليدور فى العمر دورة كاملة ويعود فى نفس الموعد مرة أخرى، التنهيدة ونبرة الصوت ونظرة العين كانت كافية لأعرف أن هذا الأمر يؤلم الكبار بشكل عام أو يثير داخلهم على الأقل مشاعر متداخلة للغاية.

دار العمر وجاء رمضان فى الصيف بعد سنوات عديدة، وجدتنى أستقبله مع أولادى متذكرا تلك الجملة الخالدة، وعندما قلتها لولدى الأكبر حاولت أن أتماسك وأن أقولها ضاحكا لكن ذلك لم يحدث، وعرفت لماذا خرجت هذه الجملة بنفس النبرة بعد كل تلك السنوات.

لرمضان متعته الخاصة التى تكون مضاعفة فى سنوات الطفولة، متعة أول صوم كامل رغم اختلاس قطرات من الماء أثناء الوضوء، ومتعة مراقبة الصبية الأكبر وهم يزينون الشارع والانبهار الشديد بهم كما لو كانوا خارقين، متعة اللعب تحت سلسلة المصابيح ومباريات الكرة التى كانت تستمر حتى وقت متأخر دون خوف من العقاب، ومتعة متابعة مسلسلات كانت وما زالت تعتبر علامات كبيرة فى حياتنا حتى الآن، متعة الجرى نحو كوب الماء الأخير قبل الفجر عندما تتغير نبرة صوت المنشد فتعرف أن الأذان قادم، ومتعة تجمع العائلة فى بيت جدتى ثم بيوت مختلفة لكل منها طعم ولون ورائحة، ومتعة الوقوف فى الطرقات لتوزيع الماء والمشروبات على من يريد، متعة رمضان حب ودفء وعطاء وارتياح لا يتكرر على مدار السنة. ينتهى رمضان فنكتشف أن الحياة تعود لطبيعتها سريعا، وأن ما عشناه فى ذلك الشهر مرتبط به هو فقط، لهذا يصبح كل رمضان علامة فى حياة كل منا، ويمثل لنا جميعا المحطة الرئيسية التى نقف عندها فى كل عام، نلاحظ فجأة أن الأيام تمر أسرع مما كنا نظن فنقول «رمضان عدى بسرعة»، نجتمع على مائدة فنتذكر الغائبين الذين كانوا يملئون مقاعد أساسية على الموائد، ثم نلاحظ فجأة أن مشاعرنا فى رمضان تجاه الاشياء تغيرت بمرور السنوات، يظل الخارقون هم الذين كانوا يعلقون زينة رمضان فى طفولتنا فقط، وتظل كل المتع والسعادة هناك فى زمان مرت عليه أعوام عديدة، اختفى بائع العرقسوس لكنى ما زلت أسمع صوت صاجاته المعدنية، ولم أعد ألعب فى الشارع ليلا لكنى أذكر متعة اللعب، ولم يعد صوت المسحراتى يطربنى ولا يخطف قلبى فأجرى إلى الشرفة لأراه، ولم تعد مسلسلات «ليالى الحلمية» و«رأفت الهجان» و«هو وهى» تعرض على الشاشات لكنى أتذكر جيدا لحظة بداية التتر والدخلة الموسيقية لكل منها، ترن فى أذنى فتعيدنى إلى سنوات رائعة وذكريات دافئة، عندما جاء رمضان فى الصيف.. ولم يعد مرة أخرى إلا بعد أن أصبحنا كبارا.