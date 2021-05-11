الجمعية العامة للأمم المتحدة: تدهور الأراضي سيرفع سعر الغذاء 30%

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، في مقال اليوم بعنوان التربة هي الحل، إن تدهور الأراضي خلال الـ25 عاما المقبلة، قد يؤدي إلى خفض إنتاج الغذاء العالمي بنسبة تصل إلى 12%، ما يرفع أسعار الأغذية 30%، ما لم يتحرك العالم سريعا لوقف التدهور من الآن.

أكثر من خُمس أراضي الكوكب - بما في ذلك أكثر من نصف أراضينا الزراعية، تعاني، ويُفقد سنويا أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي بسبب التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتضر هذه الخسارة بأكثر من 3 مليارات شخص، ولا سيما في المجتمعات الفقيرة والريفية في الدول النامية.

ويلفت بوزكير إلى أن تعجل تحويل الأراضي إلى زراعية، دون مراعاة الصحة العامة للبيئة، يُسهم في إطلاق الكربون وأكسيد النيتروز في الغلاف الجوي، ويتسارع تغير المناخ، ويتلاشى التنوع البيولوجي، وتنتشر الأمراض المعدية، وكل هذا يعرض للخطر إمدادات المياه وسبل العيش وقدرتنا على مواجهة الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية القاسية.