ضبط 10 محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق بمدينة إسنا جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز إسنا بالأقصر، مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، أسفرت عن ضبط ١٠ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وقال ابراهيم نصير، رئيس المركز إنه تم خلال الحملة أيضًا تحرير عدد ١١ محاضر إشغال طريق، ٣ محضر بائع متجول، ٦ محاضر نظافة عامة، ٢ محاضر مضبوطات متنوعة، وتنفيذ ٢٧ إزالة إدارية، كما تم تطهير وتعقيم الشوارع، وتعقيم الأماكن التى تشهد ازدحام المواطنين ومنها شارع النزهة وشارع البحر القديم وشارع سوق السمك وشارع الراعي والشوارع الجانبية.

وأشار نصير إلى أنه تم أيضًا ضبط عدد ١٠ مواطنين بدون ارتداء كمامة، وطلبوا التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (٥٠ جنيه).