 مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بصاروخ استهدف عربتهم بمحافظة إدلب السورية - بوابة الشروق
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مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بصاروخ استهدف عربتهم بمحافظة إدلب السورية

رويترز
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 5:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 5:14 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين، بصاروخ استهدف مركبة عسكرية تركية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" أن الجندي التركي قتل بقصف صاروخي استهدف قافلة تموين في منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى على الفور إلى المستشفى.

وأضافت أنه "تم إطلاق النار على أهداف معروفة بعد الهجوم".

وفي 7 أبريل الماضي، أعلنت الوزارة عن مقتل عنصرين من قواتها بهجوم من قبل "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وعام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراضي في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، و"درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

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