إيران: العثور على آثار أدوية بجثة دبلوماسية سويسرية سقطت من مبنى شاهق بطهران

قال مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسية السويسرية التي لقيت حتفها في طهران الأسبوع الماضي بعد سقوطها من مبنى شاهق كانت متعاطية لأدوية وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي إن خبراء الطب الشرعي "عثروا على آثار لبعض الأدوية" وأحالوا النتائج إلى القاضي الذي يشرف على القضية.

وقال إسماعيلي إنه تم إبلاغ السفارة السويسرية بما توصل إليه التحقيق حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن المتحدث قوله، إنه سيتم تسليم جثة الدبلوماسية إلى السلطات السويسرية عند انتهاء التحقيق.

كانت الدبلوماسية السويسرية قد سقطت من مبنى شاهق في شمال طهران الأسبوع الماضي وتوفيت. ولم يتم اكتشاف جثتها إلا في اليوم التالي من قبل العاملين بمنزلها بحديقة المجمع السكني.

وأكدت وزارة الخارجية في برن الحادث المميت، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن القضية.