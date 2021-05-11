روسيا تُسجل 8 آلاف و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 8 آلاف و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و896 ألفا و842 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 82 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1155 إصابة من هذه الإصابات كانت بدون أعراض سريرية، وهو ما يمثل 14.2% من المصابين الجدد.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 2628 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 717 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 657 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى تسجيل 329 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 61 وفاة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 113 ألفا و976 وفاة.

وأوضح البيان أن 7 آلاف و9 أشخاص تعافوا من فيروس كورونا وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و509 آلاف و915 شخصا.