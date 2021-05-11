إسرائيل توقف جميع الرحلات في مطار بن جوريون بعد قصف صاروخي من غزة

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أوقفت سلطات تل أبيب، اليوم الثلاثاء، جميع الرحلات في مطار "بن جوريون" بعد قصف صاروخي من غزة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها الإنجليزية أنه تم توجيه الطائرات للهبوط في قبرص مؤقتًا بسبب استمرار القصف الصاروخي على وسط إسرائيل من القطاع.