 إسرائيل توقف جميع الرحلات في مطار بن جوريون بعد قصف صاروخي من غزة - بوابة الشروق
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إسرائيل توقف جميع الرحلات في مطار بن جوريون بعد قصف صاروخي من غزة

مطار بن جوريون
مطار بن جوريون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 9:50 م

أوقفت سلطات تل أبيب، اليوم الثلاثاء، جميع الرحلات في مطار "بن جوريون" بعد قصف صاروخي من غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها الإنجليزية أنه تم توجيه الطائرات للهبوط في قبرص مؤقتًا بسبب استمرار القصف الصاروخي على وسط إسرائيل من القطاع.

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