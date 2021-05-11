الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 14 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 14 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90783 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 14 جاءت بواقع تسجيل أربع حالات في كل من شنجهاي ومقاطعة سيتشوان وحالتين في مقاطعة فوجيان، وحالة واحدة في كل من هونان وقوانغدونغ وتشونغتشينغ وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5785 حالة غادر منها 5506 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 10 أشخاص غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85845 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 25 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 318 حالة، 312 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11811 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1199 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11496 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1089 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.