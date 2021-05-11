الصداقة البلجيكية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لضمان حماية الفلسطينيين

دعت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، المجتمع الدولي، إلى التحرك بشكل عاجل لضمان حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال رئيس الجمعية البلجيكية الفلسطينية السيناتور بيير جالاند، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "على بلجيكا أن تدين الإجراءات والتصرفات التي تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وكذلك مخطط التهجير القسري للفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة".

وأضاف: "يجب أن تعيد بلجيكا تقييم جميع شراكاتها مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن، وفرض عقوبات على إسرائيل حتى تمتثل لالتزاماتها كقوة احتلال".