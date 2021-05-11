تراجع أرباح ألستوم الفرنسية خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة صناعة القطارات فائقة السرعة الفرنسية ألستوم اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 247 مليون يورو مقابل 467 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح المجموعة من العمليات المستمرة خلال الربع الأول 240 مليون يورو مقابل 446 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغ صافي أرباح المجموعة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 301 مليون يورو مقابل 457 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغت قيمة مبيعات ألستوم خلال الربع الأول 8.798 مليار يورو منها 1.125 مليار يورو كمساهمة لمدة شهرين من شركة بومباردييه ترانسبورت الكندية التي استحوذت عليها الشركة الفرنسية. وكانت المبيعات خلال الربع الأول من العام الماضي 8.201 مليار يورو.

وبلغت قيمة الطلبيات لدى ألستوم خلال الربع الأول من العام الحالي 9.1 مليار يورو منها 664 مليون يورو كطلبيات خلال شهرين لدى بومباردييه. ووصلت القيمة الإجمالية للطلبيات لدى ألستوم بنهاية الربع الأول 74.5 مليار يورو. وكانت الطلبيات لدى الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي 9.9 مليار يورو.

في الوقت نفسه، وافق مجلس مديري ألستوم خلال اجتماعه أمس على اقتراح صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.25 يورو لكل سهم بما يعادل نحو 31% من إجمالي صافي الأرباح القابلة للتوزيع.