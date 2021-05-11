الكونغو الديمقراطية: تسجيل 5 إصابات بالمتحور الهندي في كينشاسا

أعلن وزير الصحة في الكونغو الديقمراطية، جان جاك مبونجاني، تسجيل خمس حالات إصابة بالمتحور الهندي في العاصمة "كينشاسا"، ولكن الوضع "تحت السيطرة".

وقال الوزير الكونغولي، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، إنه تم إبلاغ الوزارة في الخامس من مايو الجاري، بحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في العاصمة كينشاسا، في بلدية جومبي، على وجه التحديد داخل مبنى يأوي أشخاصا من أصل هندي، موضحا أن السلطات الصحية أخذت زمام المبادرة وقامت بأخذ عينات من 146 شخصا، وتم تحديد 25 حالة إيجابية بما في ذلك 18 من الجنسية الهندية وسبعة من الجنسية الكونغولية ومن بين هذه الحالات الإيجابية الـ 25 تسجيل خمس إصابات بالمتحور الهندي.

وطمأن "مبونجاني" المواطنين مطالبهم بعدم الخوف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات وعزل المبنى ونقل سكانه إلى الحجر الصحي منذ 5 مايو الجاري ويجب أن ينتهي هذا الحجر في 19 مايو.

وكانت الكونغو الديمقراطية قد سجلت أمس الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 30 ألفا و323 إصابة.