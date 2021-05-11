إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب حمولة سيارة نقل على 2 ملاكي غربي الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، بكدمات ما بين خفيفة إلى متوسطة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب حمولة سيارة "نقل" على سيارتين؛ كانتا تمر بجوارها لدى سيرها في منطقة الكافوري على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، غربي المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد وقوع حادث مروري، أثر انقلاب حمولة نقل على سيارتين "ملاكي"، تصادف مرورهما بجوارها، وإصابة 3 أشخاص، وحالتهم مستقرة، دون وقوع ضحايا.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة ضباط شرطة المرور، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي العامرية، إلى موقع الحادث، تبين انقلاب حمولة السيارة النقل على السيارتين الملاكي، حيث تصادف مرورها بجوارهما، وتسببت الحمولة الزائدة في انقلابها على جانبها.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، ورفع آثار الحادث، بعد نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام؛ لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.