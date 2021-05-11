تراجع حاد للأسهم اليابانية بسبب المخاوف من جائحة كورونا

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تراجع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 3% بعد التراجع الحاد لأسهم شركات التكنولوجيا في تعاملات السوق الأمريكية أمس الاثنين.

كما تضررت ثقة المستثمرين بالمخاوف من تفشي موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا المستجد في اليابان.

وفقد مؤشر نيكي اليوم 75. 909 نقطة أي بنسبة 08. 3% ليغلق عند مستوى 59. 28608 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 35. 46 نقطة أي بنسبة 5. 2% إلى 92. 1905 نقطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه بعض الأقاليم الغربية في اليابان رفض السماح بعقد احتفالات بمرور الشعلة الأوليمبية في أراضيها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان مؤشر ناسداك المجمع لأسهم شركات التكنولوجيا في بورصة وول ستريت الأمريكية قد تراجع امس بنسبة 55. 2% في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 04. 1% وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 1. 0%.