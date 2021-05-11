الجيش الإسرائيلي: إطلاق 200 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن فصائل فلسطينية مسلحة أطلقت أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن معدل نجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي بلغ 90%، وإن حوالي ثلث الصواريخ التي تم إطلاقها سقطت وهي لا تزال في قطاع غزة.

وذكر أنه من المحتمل أن يكون القدر الهائل من الصواريخ التي تم إطلاقها قد أسفر عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر موقع تويتر، إن إطلاق الصواريخ من غزة ظل مستمرا حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بدون توقف.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مبنى سكنيا في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل شمال قطاع غزة أصيب بصاروخ. وأعلن رجال الإنقاذ إصابة 6 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الجيش إن إسرائيل أطلقت حوالي 130 صاروخا على أهداف في قطاع غزة حتى الآن، ويقدر أن نحو 15 عضوا في حماس والجهاد الإسلامي قد لقوا حتفهم.

وجاءت هذه التطورات على خلفية اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مئات الفلسطينيين في المسجد الأقصى شرق القدس.