 بث مباشر.. السيسي يتفقد قناة السويس ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة - بوابة الشروق
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بث مباشر.. السيسي يتفقد قناة السويس ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 10:01 ص

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن فضائية «الأولى»:


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