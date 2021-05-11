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يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن فضائية «الأولى»: