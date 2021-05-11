إثيوبيا تؤكد تورط عناصر من الشرطة وجنود بجرائم اغتصاب في تيجراي

أكدت الحكومة الإثيوبية يوم الاثنين تورط عناصر من الشرطة وجنود في جرائم اغتصاب في نوفمبر بمنطقة الصراع في تيجراي.

وقال النائب العام في بيان إن تحقيقا سجل 116 شهادة اغتصاب خلال الهجوم العسكري للسيطرة على بلدة أكسوم في نوفمبر.

وأضاف النائب العام أن التحقيق أوضح أن عددا من عناصر الشرطة الاتحادية والجنود من بين الجناة.

بالإضافة إلى ذلك، قُتل 93 شخصا خلال القتال في 27 نوفمبر، وأشار البيان إلى أن الغالبية العظمى من القتلى كانوا من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لا من المدنيين.

وفي وقت سابق، حققت منظمة العفو الدولية في الحوادث التي وقعت في تيجراي، وسجلت أسماء أكثر من 240 قتيلا. واتهمت المنظمة القوات الإثيوبية والإريترية بارتكاب جرائم حرب.

وتحدث البطريرك أبوني ماتياس، زعيم الكنيسة الإثيوبية، يوم الجمعة الماضي، عن إبادة جماعية في تيجراي في رسالة بالفيديو تم تهريبها إلى خارج البلاد.