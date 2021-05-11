مظاهرة أمام مقر شركة أسترازينيكا للمطالبة بتنازلها عن براءة الاختراع وتسهيل الحصول على اللقاح

قيد محتجون أنفسهم على سطح المقر الرئيسي للشركة المنتجة للقاح أسترازينيكا، في مقاطعة كامبريدج ببريطانيا وأماكن أخرى في البلاد، مطالبين بتوقف الشركة عن جني الأرباح، إلى جانب لافتة تتهم شركة الأدوية العملاقة بالربح بشكل مبالغ فيه من بيعها للقاح كوفيد-19.

وتطالب المظاهرة، التي نظمتها منظمة العدالة العالمية الآن، الشركة البريطانية-السويدية بالالتزام بمشاركة التكنولوجيا الخاصة باللقاح مع منظمة الصحة العالمية، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويتجمع المتظاهرون حاليًا في موقع أسترازينيكا بكامبريدج حيث أظهرت صور من مكان الحادث نشطاء ملثمين مع لافتة كتب عليها "نطالب باللقاح للناس".

ويتم حاليا التخطيط لتجمعات مماثلة في ماكليسفيلد وجامعة أكسفورد، اللتين كان لعلمائهما دور فعال في تطوير الدواء.

وعلى عكس اللقاحات الأخرى، لا يلزم تخزين عقار استرازينيكا في درجات حرارة منخفضة جدًا.

ونتيجة لذلك، فهي مفيدة جدًا للبلدان النامية التي تفتقر إلى تكنولوجيا التبريد الضرورية - مثل الهند، وفق الصحيفة.

وقال نيك ديردن، مدير منظمة "العدالة العالمية الآن": "طور العلماء في جامعة أكسفورد، وهي مؤسسة ممولة من القطاع العام، هذا اللقاح المنقذ للحياة من خلال عملية بحث وتطوير تم تمويلها بنسبة 97% من القطاع العام. اللقاح الناتج كان يجب أن يكون متاحًا للجميع، لكن استرازينيكا انقضت عليه وخصخصته."

وأضاف: "تجني المملكة المتحدة فوائد اللقاحات عالية الفعالية المتوفرة الآن، لكن الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يزالون يموتون يوميًا بالآلاف من فيروس كورونا."

ومضى قائلا: "تحب استرازينيكا تصوير نفسها على أنها الشركة الجيدة، لكنهم لم يتعاونوا مع محاولات تجميع كيفية تصنيع اللقاح التي يسيطرون عليها تمامًا مثل جميع شركات الأدوية العملاقة الأخرى، ويدعون الآن أنه ليس لديهم الوقت لمشاركة هذه المعرفة على مستوى العالم."

وإختتم تصريحاته قائلا: "اليوم، نحن نطالب شركة استرازينيكا بهذا الحق علنًا حتى يتمكن العالم بأسره من زيادة إنتاج هذه اللقاحات".

وقالت البروفيسور هيدا تشاو، متحدثة خارج مبنى كامبريدج في شركة استرازينيكا: "نحن هنا اليوم خارج الاجتماع السنوي للمساهمين في استرازينيكا لأننا نريد أن ندعو إلى أن يكون اللقاح لقاحًا للناس".

وأضافت: "نريدهم أن يشاركوا تقنيتهم ومعرفتهم وملكيتهم الفكرية مع مجموعة الوصول إلى تكنولوجيا كوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية."

وأوضحت: "بهذه الطريقة يمكن لدول أخرى تصنيع اللقاح بالكميات المطلوبة. في الوقت الحالي، نواجه تفاوتًا عالميًا في اللقاحات. تتقدم البلدان في الشمال في برامج اللقاحات الخاصة بها، بينما تستعد دول الجنوب للحصول على لقاحات على نطاق واسع بحلول عام 2024 فقط."

واتهمت منظمة "العدالة العالمية الآن" استرازينيكا بأنها لم تنضم بعد إلى تجمع الوصول إلى تكنولوجيا كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يتيح مشاركة تكنولوجيا اللقاحات.

وضعت المجموعة ملصقات في محطات الحافلات في جميع أنحاء بريطانيا في نهاية هذا الأسبوع تسلط الضوء على مستوى الاستثمار العام في أبحاث اللقاحات وتطويرها ومقارنتها بالأرباح التي حققتها شركات الأدوية.

في غضون ذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم دعوى قضائية جديدة ضد شركة استرازينيكا، يوم الثلاثاء، قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الشركة التي يزعم الاتحاد الأوروبي أنها انتهكت عقد توريد لقاحات كوفيد-19.

والدعوى القضائية هي الثانية التي يرفعها الاتحاد الأوروبي ضد الشركة بعد أن اتخذ الاتحاد إجراءات في نهاية أبريل بسبب تأخر إمدادات اللقاح.

وقالت الشركة إن الإجراء القانوني الأول للاتحاد الأوروبي لا أساس له، قائلة إنها امتثلت للعقد. وقال محامي الشركة اليوم الثلاثاء إن الدعوى الجديدة ليست ضرورية نظرا لوجود واحدة قيد النظر بالفعل.

وطلب محامي من الاتحاد الأوروبي، تحدث في محكمة بلجيكية في جلسة استماع اليوم، أن تقدم استرازينيكا ما لا يقل عن 120 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية يونيو في أول طلب رسمي لبروكسل حتى الآن بشأن الحجم الدقيق الذي تسعى للحصول عليه بحلول منتصف العام.

كانت شركة الأدوية الأنجلو-سويدية، التزمت في الأصل بتقديم 300 مليون جرعة لقاح من ديسمبر إلى نهاية يونيو، لكنها أخرت الشحنات، حيث سلمت 50 مليونًا فقط حتى الآن، والتي كان من المقرر تسليمها بموجب العقد في يناير.