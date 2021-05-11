محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية.

وأوضح المحافظ، أنه جارٍ العمل حاليا فى تنفيذ 26 عملية، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 214 كيلو و582 مترا بتكلفة تقدر بنحو 410 ملايين و428 ألف جنيه، وبنسبة 71.5% من إجمالي المستهدف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى تكليفاته لمسئولى قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعرضه المهندس جمال عبد الفتاح الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببنى سويف، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع ، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات في المهد، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

وكلف بالتنسيق مع اللجان المعنية، لمتابعة المشروعات بالمحافظة ، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية.

وأوضح وكيل وزارة الري، أن نسب تنفيذ المشروع جيدة جدا وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمنى للتنفيذ، حيث يتم العمل حاليا في 26 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسي دبش على "الناشف" وتبطين خرسانة عادية.