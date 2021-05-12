مرور الأقصر تضع حواجز أمنية في شوارع الازدحامات وتؤمن الطرق السياحية والسفرية

وضعت إدارة مرور الأقصر، عدد من الحواجز المرورية بعدد من شوارع مدن المحافظة التي بدأت تشهد ازدحامًا نتيجة تكالب المواطنين على المحال التجارية الموجودة بها لشراء احتياجاتهم استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك وفق ما رصدته عدسة "الشروق".

كما عينت مرور الأقصر أفراد خدمات على المحاور الثابتة والمتحركة للعمل على تنظيم الحالة المرورية ومنع أي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها كميذان صلاح الدين، المحطة، وأسفل نفق محطة السكة الحديد، ومدخل كمين يسى، ميدان الملك عبد الله، ميدان مجمع الأقصر الطبي.

كما عززت إدارة المرور بالمحافظة بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق وباقي الطرق الأخرى لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية ومدى الالتزام بارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي ذات السياق قال محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، ل"الشروق" إنه تم التزويد بسيارات ذات الدفع الرباعي بطريق السياحي بالبغدادي للحفاظ على أمن وأمان الطريق خاصة خلال فترة عطلة بعيد الفطر المبارك إلى جانب الدفع بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات إدارة المرور.

وأشار علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة، إلى أنه تم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق الزراعية والصحراوية وذلك بالنسبة للمسافرين من وإلى المحافظة عبر هذه الطرق، والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها أثناء فترة العيد.

وأكد عبد الجابر ان تلك الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمى هذه الطرق، والعمل على توفير جميع السبل المتاحة لحل أعطال السيارات والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة، على مدار 24 ساعة.