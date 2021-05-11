مجلس أوروبا يحذر: قيود كورونا تقوض الديمقراطية

حذر مجلس أوروبا في تقرير جديد من أن القيود التي يتم فرضها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا "تضاعف" ما وصفه بأنه "تراجع ديمقراطي" في أنحاء القارة.

ووفقا للأمينة العامة للمجلس ماريجا بيجينوفيتش بوريتش، فإنه حتى "الإجراءات المشروعة" التي تفرضها الحكومات للتعامل مع الجائحة قد قيدت الحريات "بطرق قد تكون غير مقبولة في الأوقات العادية".

وحذرت من أن "الخطر يكمن في أن ثقافتنا الديمقراطية لن تتعافى بالكامل".

وشهدت دول المجلس البالغ عددها 47 دولة، وتضم دولا من الأكثر تضررا من الجائحة حول العالم، عمليات إغلاق متكررة منذ مارس من العالم الماضي.

وشدد المجلس على أن "القيود والتدابير المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا يجب ألا تكون ضرورية ومتناسبة فقط، وإنما أيضا محددة المدة".

وإلى جانب رصد قيود "استثنائية" على الحريات مثل حرية التجمع، حذر المجلس من أن النساء تعرضن بصورة أكبر للعنف الأسري، وتزايدت الهجمات على المهاجرين، وأصبح استقلال القضاء غير مضمون "في بعض البلدان".