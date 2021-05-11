أفريقيا تسجل 125 ألف وفاة و4 ملايين 643 ألف إصابة بكورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و643 ألف إصابة مؤكدة، 125 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 4 ملايين و200 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية - في بيان اليوم الثلاثاء - الدول الاعضاء بالإستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.