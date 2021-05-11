تونس تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أكدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عزم بلادها تعزيز العلاقات مع شريكها الأول الاتحاد الأوروبي، الذي تتقاسم معه قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك من خلال إرساء إطار استراتيجي جديد للتعاون للسنوات 2021 -2027.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان مساء اليوم الاثنين، أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتونس بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية يبرز متانة وتميز العلاقات التونسية الأوروبية التي ما فتئت تتطور منذ توقيع اتفاقية الشراكة عام 1995.

وأشار البيان إلى أن تونس هنأت الاتحاد الأوروبي وجميع دوله الأعضاء بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي يحتفل به في التاسع من شهر مايو من كل عام، موضحا أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "التضامن والوحدة" في سياق خاص يتسم بأزمة صحية غير مسبوقة، حيث برهن الاتحاد الأوروبي عن صلابة مؤسساته وأهمية القيم الأساسية للتعاون والتضامن التي ميزت عملية البناء الأوروبي لأكثر من 70 عاما.