 عشرات المهاجرين يصلون إلى مالطا بعد إنقاذهم من عرض البحر - بوابة الشروق
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عشرات المهاجرين يصلون إلى مالطا بعد إنقاذهم من عرض البحر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 7:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 7:45 م

وصلت مجموعة تضم نحو 70 مهاجرا، جميعهم رجال، إلى مالطا اليوم الثلاثاء بعد إنقاذهم من البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الشؤون الداخلية قيام دورية بحرية تابعة للقوات المسلحة في مالطا بعملية إنقاذ، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقاً لوكالة رويترز.

ولم تشهد مالطا مستوى مماثلا لذلك الذي وصلت إليه أعداد المهاجرين في أجزاء أخرى من منطقة البحر المتوسط، حيث وصل أكثر من 2000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مطلع الأسبوع.

وانتقد تقرير صدر عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في مارس أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين في مالطا، متهما الحكومة بخرق القانون الدولي والاستخفاف بالقيم الأوروبية.

وتقول مالطا إنها تطبق معايير القانون الدولي في إنقاذ المهاجرين ومعاملتهم.

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