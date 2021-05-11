فرنسا تسعى لتشديد العقوبات المرتبطة بالهجمات ضد أفراد الشرطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تشييع جنازة ضابط قتل خلال عملية لمكافحة المخدرات الأسبوع الماضي، أن فرنسا تعتزم تشديد ردها على العنف ضد الشرطة.

وكتب كاستكس عبر تويتر من الآن فصاعدًا، سيكون العنف ضد قوى الأمن الداخلي "جريمة محددة، والعقوبة عليها ستكون مشددة".

وقتل ضابط الشرطة إريك ماسون برصاصة قاتلة يوم الأربعاء الماضي أثناء عملية تفتيش في موقع معروف لتجارة المخدرات.

ومنذ ذلك الحين تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم.

ووعد كاستكس بأن فرنسا لن تسمح لمثل هذا العمل الوحشي والجبان أن يمر دون عقاب.

يشار إلى أن العنف ضد الشرطة أصبح قضية ساخنة في فرنسا.

وقتلت شرطية بالقرب من باريس قبل أسبوعين ونصف على يد رجل بسكين، وكشفت التحقيقات أن الجاني إسلامي متشدد.

وسعت الحكومة الفرنسية منذ فترة إلى زيادة حماية ضباط إنفاذ القانون من خلال قانون أمني جديد، مما أثار احتجاجات كبيرة.

ويخشى المنتقدون أن تفرض قيود على حرية الصحافة بالإضافة إلى أمور أخرى.