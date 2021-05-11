كنيسة مارجرجس بالجيزة: إلغاء حضور المصلين بجميع القداسات لنهاية مايو

الأكثر قراءة
أحمد عز يخوض بطولة «الاختيار 3» مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي
تدهور حالة سمير غانم في عزل كورونا
ضبط سيدة اشتركت مع زوجها في ببيع أجهزة «ربيتر» غير مصرح بها بالقاهرة
رئيس السكة الحديد يكشف طريقة التعامل مع الموظفين المنتمين للجماعات المحظورة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
ممتازة
جيدة
ضعيفة
لم أستطع الحكم حتى الآن
النتـائـج
تصويت
أعلنت كنيسة الشهيد مارجرجس، وهي مقر مطرانية الجيزة، إلغاء حضور شعب الكنيسة بجميع القداسات من الغد حتى نهاية مايو الجاري.
وأرجعت الكنيسة قرارها، لزيادة الإصابات بفيروس كورونا الفترة الحالية.
كما أعلنت أنه بذلك تم إلغاء جميع حجوزات الصلاة المسبقة.