كنيسة مارجرجس بالجيزة: إلغاء حضور المصلين بجميع القداسات لنهاية مايو

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أعلنت كنيسة الشهيد مارجرجس، وهي مقر مطرانية الجيزة، إلغاء حضور شعب الكنيسة بجميع القداسات من الغد حتى نهاية مايو الجاري.

وأرجعت الكنيسة قرارها، لزيادة الإصابات بفيروس كورونا الفترة الحالية.

كما أعلنت أنه بذلك تم إلغاء جميع حجوزات الصلاة المسبقة.