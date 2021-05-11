الرئيس السيسي يصل قناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة.
ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويفتتح عددًا من المشروعات التابعة للهيئة.