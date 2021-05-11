محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء وحدة التضامن بأولاد صقر

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوى صبحي، وكيلة وزارة الإسكان، معدلات أداء أعمال إنشاء وحدة التضامن الإجتماعي بتلراك بمركز أولاد صقر، والمقامة بتكلفة 2 مليون و650 ألف جنيه؛ لتقديم الخدمات والأنشطة الإجتماعية للمواطنين والجمعيات الأهلية بالقرية والقرى المجاورة.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الهدف من إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي يأتي تماشياً مع أهداف الوزارة، بإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، ومراعاة محدودي الدخل ورفع مستوي معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم ورعاية جميع فئات المجتمع، وكذلك تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته تحقيق أهدافه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة علي أبناء القرية.

من جانبها أشارت المهندسة سلوي صبحي، وكيلة وزارة الإسكان، إلى أنه جارٍ تنفيذ 34 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 3 مليارات، و279 مليون جنيه تشمل إنشاء 9760 وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات خدمية.

كما أنه بدء العمل على إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بتلراك بمركز أولاد صقر منذ شهر فبراير الماضي بتكلفة 2 مليون و650 ألف جنيه، وجارٍ تكثيف الأعمال ومضاعفة الورديات للانتهاء من كل الأعمال طبقاً للجدول الزمني ودخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.