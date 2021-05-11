روسيا ترفض اتهامات أمريكية بشن هجوم إلكترونى ببرنامج فدية

رفضت روسيا، أمس، الاتهامات الأمريكية بأن مجموعة مقرها روسيا تقف وراء هجوم إلكترونى ببرنامج فدية تسبب فى إغلاق أكبر خطوط أنابيب النفط فى شرقى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة فى بيان «نرفض رفضا قاطعا الافتراءات التى لا أساس لها من صحفيين.. ونكرر بأن روسيا لا تمارس نشاطا «خبيثا» فى الفضاء الافتراضى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد صرح أمس الأول بأنه ليس هناك أدلة على ضلوع الحكومة الروسية فى الهجوم الإلكترونى على خط أنابيب النفط الأمريكى لكنه أضاف بأن هناك مؤشرات على أن برنامج الفدية (رانسوم وير) موجود «فى روسيا».

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) الجهة التى تقف وراء الهجوم الذى استهدف شركة كولونيال بايبلاين على أنها «دارك سايد»، وهى مجموعة غامضة ظهرت العام الماضى وتسعى إلى اختراق وتجميد أنظمة الكمبيوتر لدى لشركات وتجبر هذه الشركات على دفع مبالغ مالية لفتحها.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن موسكو دعت مرارا إلى الحوار مع واشنطن فيما يتعلق بقضايا أمن المعلومات الدولية.

وأضافت بأن السفارة اقترحت العام الماضى أن تتواصل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع مركز التنسيق الوطنى الروسى لحوادث الكمبيوتر لمعالجة تلك القضايا.

وأكدت فى البيان الذى نشرته على صفحتها فى فيسبوك أن «حاليا، ليس لدى السفارة معلومات بشأن طلبات للمساعدة من الجانب الأمريكى».