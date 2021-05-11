الإمارات تبدأ إنتاج لقاح (حياة فاكس) المضاد لكورونا

(د ب أ)

أعلنت الإمارات عن بدء إنتاج لقاح (حياة فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتوزيعه داخل الدولة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة إن هذه الخطوة مهمة في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الصحي، وتطوير القدرات المحلية والوطنية في مجال التكنولوجيا الحيوية، مشيرة إلى بدء توزيع اللقاح داخل الدولة.

وأضافت للصحفيين مساء اليوم الاثنين: نتوقع أن تصبح دولة الإمارات مقرا اقليميا رأئدا في مجال اللقاح، حيث يجري العمل على اعتماده في دول أخرى والبدء بإجراءات الاعتماد اللازمة على مستوى العالم.

وذكرت أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" للمواطنين والمقيمين بالدولة، وبلغت نسبة تطعيم ما يزيد على 03ر72% من إجمالي الفئة المؤهلة، بالإضافة إلى تطعيم 03ر79% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة.

وقالت الحوسني: "وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 11 مليون جرعة، في حين تجاوز عدد فحوصات الكشف عن الفيروس أكثر من 46 مليون فحص.