العراق والسعودية يبحثان التعاون الأمني في مجال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن المرحلة الحالية من العلاقات مع المملكة العربية السعودية تشهد خطوات مثمرة، بما يصب في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها.

وذكرت قناة "السومرية نيوز"، أن ذلك جاء خلال لقاء الكاظمي، اليوم /الثلاثاء/، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، حيث بحثا عدة ملفات من بينها التعاون الأمني في مجال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وأهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأشار الكاظمي إلى أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الإستثمارات السعودية في العراق الى الأمام بمجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى.

ونوه بأنه أصدر توجيهاته إلى القيادات الأمنية في وزارة الدفاع العراقية بضرورة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين، بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي.

ومن جهته، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الكاظمي، وتطلعه الى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد، مشيرا إلى توجيهات خادم الحرمين إلى جميع أجهزة المملكة بالانفتاح على العراق وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد التقي، في وقت سابق اليوم، نائب وزير الدفاع نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، والوفد الرسمي المرافق له.